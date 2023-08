SSC Napoli, il report dell'allenamento a Castel di Sangro: Osimhen in gruppo, Mario Rui e Kvara ancora a parte, le ultime

Undicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Questo pomeriggio la squadra si è divisa in due gruppi.

Victor Osimhen

Il report della seduta di allenamento a Castel di Sangro

Un gruppo ha lavorato in piscina mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione a secco a svolto ha svolto partite a campo ridotto. Primo giorno di allenamento per Natan. Gollini, Zielinski, Zedadka e Osimhen hanno svolto lavoro in gruppo. Mario Rui, Gaetano, Saco e Kavaratskhelia hanno fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie.

