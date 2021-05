SSC Napoli: "Giro di tamponi a mezzanotte, tutti negativi al Covid-19 i componenti del gruppo squadra"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Dopo la positività emersa in settimana di Nikola Maksimovic, c'era apprensione in casa Napoli per i contatti avvenuti fra il resto della squadra e il difensore serbo. Per questo motivo, il club azzurro ha effettuato ben tre giri di tamponi nel corso della settimana. I primi due, avevano dato esito negativo per l'intero gruppo squadra.

SSC Napoli, l'esito dei tamponi a La Spezia: il comunicato

A mezzanotte, a La Spezia, il Napoli ha effettuato il terzo e ultimo controllo con tampone molecolare all'intero gruppo squadra. I risultati sono appena arrivati e la SSC Napoli li ha annunciati con questo tweet:

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo squadra. #ForzaNapoliSempre".