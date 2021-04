SSC Napoli, Ghoulam al Policlinico per dare sostegno e vicinanza alle persone con disabilità: i ringraziamenti dell'Azienda Ospedaliera al club

Napoli - L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha voluto ringraziare Faouzi Ghoulam e tutta la SSC Napoli per la vicinanza data il 2 aprile in occasione della giornata dedicata alle persone con disabilità. Ecco il messaggio di Anna Iervolino, Direttore Generale dell'A.O.U. FEDERICO II,: "A nome di tutti i professionisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, intendo ringraziare la SSC Napoli per il supporto, il sostegno e la vicinanza dimostrata in occasione della Giornata dedicata alle persone con disabilità svoltasi venerdì 2 aprile. In un momento storico come quello attuale, particolarmente complesso tanto dal punto di vista sanitario quanto da quello sociale, aver potuto incontrare un calciatore famoso e affermato come Ghoulam ha significato tanto per i nostri piccoli pazienti fragili nel giorno in cui hanno potuto ricevere la vaccinazione anti-Covid. Un dono ulteriore e un gesto di grande sensibilità che testimonia come tutti possano fare la propria parte per uscire al più presto da questa crisi, anche solo regalando un momento di gioia e spensieratezza a chi, nel corso della propria esistenza, di momenti del genere ne ha vissuti ben pochi".

Ghoulam