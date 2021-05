SSC Napoli, Formisano: "Collezione Burlon, sold out in 3 ore con 25MLN di impression sui social! Ecco tutti i numeri" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - La collezione lanciata in co-branding con Marcelo Burlon è andata sold out nel giro di poche ore. E adesso l'Head of Operations Sales & Marketing della SSC Napoli, Alessandro Formisano, ne ha raccontato i dettagli attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale:

"L’operazione #sscnapoli con #marceloburlon e #kappa ha raggiunto oltre 25 MILIONI di impression sui social media, ed è stata veicolata su più di 110 testate nazionali e internazionali, da quotidiani e magazine moda e sportivi, con una copertura unica. Prodotti SOLD OUT in 3 ore".