SSC Napoli, fissata una nuova amichevole prima dell'Inter: l'avversaria e la data

Ultime notizie SSC Napoli - Arriverà ancora un ultimo test, per gli uomini di Luciano Spalletti, prima di affrontare l'Inter. La scelta è stata fatta in vista della preparazione degli azzurri dopo le vacanze natalizie, che riprenderà il 27. E proseguirà fino alla data di Inter-Napoli del 4 gennaio 2023.

Test Napoli, ultima amichevole prima dell'Inter

Per questo motivo, dopo le sconfitte con Villarreal e Lille, il Napoli farà un’altra amichevole, un ultimo test, prima del match di campionato contro l’Inter: a rivelarlo è Radio Marte, che ha annunciato il match casalingo contro la Primavera.

Amichevole del Napoli con la Primavera: la data

La data fissata per l'amichevole contro la Primavera SSC Napoli non è ancora definitiva, ma il test si giocherà a fine dicembre. Una quinta ed ultima amichevole, quindi, dopo quelle con Antalyaspor, Crystal Palace, Villarreal e Lille. La gara contro i giovani allenati da Frustalupi sarà sicuramente un test utile per rivedere i reduci dal Mondiale in Qatar, oltre che Rrahmani. Oltre al kosovaro infatti ci sarà la possibilità di rivedere in campo i cinque nazionali: Kim, Lozano, Zielinski, Anguissa e Olivera.