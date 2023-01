SSC Napoli: "Condanniamo gli scontri di ieri, il Governo prenda iniziative radicali! Ingiusto vietare le trasferte a tutti, fermiamo i violenti"

Ultime notizie calcio Napoli - Con un comunicato ufficiale SSC Napoli, la società partenopea prende le distanze dagli episodi di violenza della giornata di ieri con gli scontri fra alcuni tifosi violenti di Napoli e Roma.

Questo il comunicato del club partenopeo apparso sul sito ufficiale:

"Il Calcio Napoli condanna fermamente gli atti e i comportamenti di alcuni presunti tifosi, che purtroppo ancora frequentano gli stadi italiani, creando da sempre per i veri appassionati disagi e pericoli. Terrorizzando, come è successo ieri sull'autostrada A1, anche persone che tra l'altro erano completamente estranee a qualunque tifo calcistico.

L'Inghilterra negli anni '80 ha estirpato i facinorosi dagli stadi rendendo il calcio inglese il più sicuro e spettacolare del mondo, con provvedimenti drastici ma efficaci.

Auspichiamo che il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, voglia prendere una volta per tutte iniziative appropriate e radicali.

Sarebbe ingiusto, per colpa di poche centinaia di individui, vietare le trasferte a tutti. Ma non è tollerabile che persone violente possano viaggiare indisturbate per l'Italia e frequentare gli stadi".