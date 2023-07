SSC Napoli, Bianchini: "Ecco i prossimi obiettivi commerciali. Abbonamenti? Pronto un premio per chi ha creduto in noi" | VIDEO CN24

Notizie Calcio Napoli - Tommaso Bianchini, direttore commerciale della SSC Napoli, ha fatto il punto sui nuovi abbonamenti e i prossimi obiettivi del club sul piano marketing e non solo a margine dell'inaugurazione del nuovo store azzurro aperto a via Calabritto:

"Abbiamo lanciato lunedì il nuovo manifesto del nostro club, si apre una nuova era perché dopo 33 anni abbiamo vinto uno scudetto e lo abbiamo fatto in maniera inedita rispetto al resto del mondo perché punta sui giovani, sullo scouting e sulle persone. Oggi siamo nel centro di Napoli, vogliamo esserci, questo è il primo punto ma ce ne saranno anche in altri perché vogliamo farci vedere non solo qui ma in tutto il mondo.

L’obiettivo è duplice: da una parte essere presente e di avere almeno un altro punto gestito da noi, ma l’altra grande sfida è di ampliare il catalogo dei prodotti. Questo entusiasmo è semplicemente un continuo di quello che è successo negli ultimi mesi, è ormai dal gol di Simeone contro la Roma che siamo in festa in estasi e vogliamo prolungarlo il più possibile. Saremo tra qualche giorno e per la prima volta avremo un fan Village azzurro e lo rifaremo anche a Castel di Sangro.

Film della stagione? Sapete che il presidente fa cinema da sempre e insieme al figlio Luigi stanno lavorando ormai da mesi per raccontare questa cavalcata. Non è una novità, quando uscirà in molti si emozioneranno.

Abbonamenti? Ne stiamo discutendo in questi giorni, stiamo facendo in modo che ci sia un premio per chi ha creduto in noi l’anno scorso e massima apertura per chi vorrà abbonarsi quest’anno. Nei prossimi giorni o settimane avremo novità più precise".