SSC Napoli al fianco di AIRC: "Facciamo squadra con i ricercatori"

La SSC Napoli a sostegno di AIRC, la Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro.

Ultime notizie. Messaggio sui social con il volto di Giacomo Raspadori, testimonial per un giorno: "Il cancro colpisce ogni giorno circa mille persone in Italia. Dietro ogni diagnosi c’è una storia che coinvolge, non solo chi la vive in prima persona, ma anche gli affetti più cari. Per tutti loro e per tutti noi l’unica risposta è la ricerca. Facciamo squadra con le ricercatrici e i ricercatori AIRC con una donazione sul sito di AIRC o inviando un sms al 45521".