Clamorosa anticipazione di Sky Sport, secondo cui l'attaccante della Roma, Romelu Lukaku, espulso per un fallo shock nella gara contro la FIorentina è stato squalificato soltanto per una gara e non minimo due come prevede il regolamento per chiara condotta violenta. Il belga, quindi, salta solo la sfida contro il Bologna e ci sarà all'Olimpico per il big match contro il Napoli. Si attende solo la conferma tramite il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo.