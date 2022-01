Spunta un nuovo video sul presunto fallo di mani di Mertens contro la Juve, Marelli: "Pessima prospettiva, migliore solo della telecamera del parcheggio"

La pagina Twitter 'Roi', ha pubblicato un video inedito del presunto fallo di mano di Mertens in area di rigore in Juventus-Napoli.

L'autore del post è convinto che dalle immagini di spalle sia evidente che il belga non tocchi la palla con le mani, ma con il ginocchio, e tagga l'ex arbitro Luca Marelli.

L'ex arbitro non fa attendere la sua risposta:

"Prima regola per gli episodi: trovare la prospettiva migliore (ovviamente quella frontale). Prima regola della comunicazione: se non sai che dire, confondili. In questo caso con la prospettiva peggiore in assoluto, peggiore c'era solo la telecamere del parcheggio. Su, dai".