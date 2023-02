Napoli, ritrovato il quadro del piede di Maradona: era stato rubato, fu donato da Ceci | FOTO

Clamoroso furto a Napoli. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, nella notte qualcuno ha fatto sparire il quadro del piede sinistro di Diego Maradona. Esposta ai Quartieri Spagnoli davanti al gigantesco murale del "Pibe de oro", l'opera è il risultato di una scansione tridimensionale del sinistro magico dell'ex fenomeno argentino. Un omaggio donato al popolo napoletano dallo storico amico e manager di Diego Stefano Ceci.

Ma fortunatamente, come riporta l'edizione online de Il Mattino, è stato ritrovato il quadro con la riproduzione del piede sinistro di Diego Armando Maradona.

L’opera donata da Stefano Ceci - storico amico di Diego - è ora di nuovo al suo posto, affissa proprio accanto al murales dedicato al campione argentino nel cuore del Quartieri Spagnoli. La riproduzione del piede sinistro di Maradona era stata sistemata nel giorno in cui nacque Diego nel 1960. Sul quadro c'è anche il Qr Code per la scansione per accedere a dei contenuti multimediali relativi alla storia di Maradona.