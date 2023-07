Sportmediaset - Napoli, è calda la pista Mavropanos: è lui in pole per sostituire Kim

C'è un nome nuovo per la difesa del Napoli: è quello di Konstantinos Mavropanos, centrale classe 1997 di proprietà dello Stoccarda.

Come riporta Sportmediaset:

"Al momento quella che porta al greco, 19 presenze in nazionale maggiore, è la pista più calda per i partenopei, che nelle ultime ore hanno intensificato i contatti con la dirigenza del club tedesco e che sembrano averlo messo in cima alla lista, viste anche le difficoltà nel convincere il Lens ad abbassare le richieste per KevinDanso. Mavropanos ha un contratto in scadenza nel 2025 ed è valutato 25 milioni di euro, una cifra su cui il Napoli può ragionare, partendo dalla quale si può imbastire una trattativa in grado di chiudersi in poco tempo".