Sportmediaset - La frase esatta pronunciata da Acerbi secondo Juan Jesus: la versione dell'azzurro alla Perocura Federale

La prossima settimana si saprà il verdetto del caso Acerbi-Juan Jesus. Entrambi hanno dato la loro versione davanti alla Procura Federale. Ecco cosa si legge su Sportmediaset:

"Juan Jesus - che da Napoli raccontano sollevato dopo aver testimoniato, come se si fosse tolto un peso dallo stomaco - ha ribadito la sua versione iniziale. "Mi ha detto: 'vai via nero, sei solo un n...o'". Il difensore del Napoli, in Italia da diversi anni, è certo di aver capito bene le parole di Acerbi e di non averle fraintese ed è per questo che poi si è rivolto all'arbitro La Penna, protestando".