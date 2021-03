Notizie Calcio - La clamorosa sconfitta contro il Benevento apre una frattura in casa Juventus. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, sta andando in scena in questi minuti un vertice dirigenziali alla Continassa. Protagonista Andrea Agnelli, furioso con la squadra: ieri Paratici ha confermato la fiducia in Pirlo, ma ora il progetto avviato col nuovo tecnico traballa decisamente. E potrebbe intervenire anche John Elkann in videocall.