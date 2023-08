Sportmediaset - Frenata per Gabri Veiga, ma l'affare non è saltato: le ultime

Sembrava fatto ma sono emersi ostacoli contrattuali risolvibili nella trattativa per Gabri Veiga, come riporta Sportmediaset.

Gabri Veiga

Le ultime su Gabri Veiga al Napoli

Stop inatteso tra Napoli e Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga. Per formalizzare l'operazione mancava solo la firma del club spagnolo che non è ancora arrivata. In casa Napoli si parla di semplici equivoci, dalla Spagna fanno filtrare che De Laurentiis avrebbe cambiato le carte in tavola. A far saltare i nervi al Celta, probabilmente la riduzione della percentuale di rivendita futura e aspetti legati ai bonus. Ostacoli contrattuali comunque risolvibili.

