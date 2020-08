Sportmediaset - Domani il raduno allo stadio San Paolo: saranno effettuati tamponi e test sierologici

Ultime calcio Napoli - Sport Mediaset scrive del raduno del Napoli in programma domani:

San Paolo

"Il primo appuntamento avrebbe dovuto essere in un hotel nella zona collinare della citta', ma la segnalazione di un caso di Covid nella struttura ha costretto la societa' a cambiare repentinamente programma con la scelta di un diverso albergo. I calciatori si ritroveranno alle 16 allo stadio San Paolo dove sara' avviato il protocollo sanitario messo a punto dallo staff medico. Tamponi e test sierologici per tutti e poi trasferimento in hotel. L'indomani e' prevista la partenza per Castel di Sangro, cittadina abruzzese scelta per il ritiro. La comitiva azzurra si sistemera' nello Sport Village Hotel. Foltissima la lista dei calciatori che cominceranno la preparazione, molti quelli tornati alla base da prestiti appena finiti. Sono destinati tutti a partire per nuove destinazioni, ma il calciomercato va avanti lentamente e nonostante gli sforzi del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, per il momento nessuno si e' ancora sistemato. Torneranno dunque a indossare la maglia azzurra anche Machach, Ciciretti, Ounas e Tutino calciatori che non rientrano sicuramente tra quelli che faranno parte della rosa a disposizione di Rino Gattuso per la prossima stagione. L'allenatore sta ancora lavorando alla definizione della lista dei convocati. Nell'elenco non dovrebbe esserci il giovane Gaetano che dovrebbe aggregarsi alla Cremonese, squadra con la quale ha giocato lo scorso anno. Il prestito dovrebbe essere confermato anche per la nuova stagione. Due i volti nuovi, Victor Osimhen, prelevato dal Lilla e Amir Rrahmani, proveniente dal Verona. Non partira' invece per Castel di Sangro Andrea Petagna, bloccato a casa della quarantena cui deve sottoporsi per essere stato trovato positivo asintomatico al Covid 19. Nei 12 giorni di permanenza del Napoli in Abruzzo e' prevista la presenza di un gran numero di tifosi che affolleranno le strutture ricettive di Castel di Sangro e dei comuni vicini. Per accedere alle gradinate dello stadio Patini sara' necessario prenotarsi attraverso una procedura online perche' il numero degli ingressi e' contingentato. Sono state anche fissate le prime amichevoli: triangolare il 28 agosto contro L'Aquila e il Castel di Sangro e sfida il 4 settembre con il Teramo".