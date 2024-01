Sportitalia - Summit a Castel Volturno oggi: Mazzarri chiede a gran voce un difensore a De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, questo pomeriggio, ha raggiunto Castel Volturno, per fare un punto sul mercato, soprattutto sulla situazione del difensore Nehuén Pérez. Lo scrive Sportitalia:

"Presenti anche Micheli, Meluso e l'allenatore Walter Mazzarri, che come richiesta esplicita aveva chiesto un difensore centrale. Il presidente è arrivato per fare un incontro con dirigenti e allenatore e non con i giocatori, che avevano appena finito l'allenamento. A un giorno dalla chiusura del mercato, vedremo se l'allenatore degli azzurri sarà accontentato dal presidente De Laurentiis".