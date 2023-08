Sportitalia - Rinnovo Osimhen, si metta la parola fine per evitare lo sfinimento: non vorremmo essere Garcia

Alfredo Pedullà scrive nel suo editoriale per il sito di Sportitalia:

"Cosa ci aspettiamo nelle prossime ore? Che il Napoli metta la parola fine alla vicenda Osimhen, è un dovere del presidente De Laurentiis farlo senza arrivare alla vigilia di Ferragosto con un rebus in corso. Siamo passati dal “va via solo per 200 milioni” al “sicuramente resta qui” per voi virare su “le sirene arabe sono insistenti”. Magari sono gli stessi che avevano mandato in circuito la famosa frase “filtra ottimismo sul rinnovo” dopo i numerosi incontri tra l’agente Calenda e De Laurentiis (qualcuno per la verità mai avvenuto e figlio della fantasia). Quel “filtra ottimismo sul rinnovo” era un modo per prendere tempo quando nessuno sapeva cosa realmente si stessero dicendo i diretti interessati. E in casi del genere sarebbe meglio un bel silenzio senza alcun tipo di previsione. Non vogliamo immaginare un Napoli senza Osimhen, tenendo conto della querelle in corso, semplicemente perché qualsiasi sostituto non sarebbe all’altezza. In tal caso non vorremmo essere nei panni di Rudi Garcia".