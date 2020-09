Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportialia durante lo Speciale CalcioMercato:

Veretout

“Il Napoli prenderà un solo centrocampista e offrirà 30mln alla Roma per Veretout: a condizione che Koulibaly vada al Manchester City. Bisognerà capire se poi la Roma accetterà o meno. Gli altri nomi per il centrocampo sono spendibili, ma piste secondarie. Il Napoli non ha mai trattato Nahitan Nández”.