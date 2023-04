Sportitalia - Napoli-Milan, le probabili formazioni: Spalletti rilancia Osimhen dal 1', Pioli con Giroud

Napoli-Milan si sfidano per un posto in semifinale di Champions League al Maradona, dopo il successo dei rossoneri per 1-0 a San Siro. In casa Napoli, torna Osimhen dall’inizio, dopo lo spezzone con il Verona. In casa Milan, torna il 4-2-3-1. Passata la paura per Giroud, che in giornata aveva accusato dei problemi. Il francese partirà dal primo minuto. Queste le probabili formazioni di Alfredo Pedullà sul proprio sito:

Luciano Spalletti

Napoli Milan probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

