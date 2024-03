Ultime calcio - Quale sarà il futuro di Vincenzo Italiano? Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, la Fiorentina e Vincenzo Italiano hanno concordato il loro addio al termine della stagione in corso.

Fiorentina Italiano sarà addio

A prescindere da quelli che saranno i risultati ottenuti dalla squadra viola, sia in campionato che in Conference League o in Coppa Italia. Tra i possibili sostituti non ci sarebbe nella lista il nome di Maurizio Sarri.