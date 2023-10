Sportitalia - De Laurentiis lascia Castel Volturno: summit con Garcia-Micheli-Meluso, fiducia a tempo per il francese | VIDEO

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo più di sei ore ha lasciato il Konami Training Center di Castel Volturno a bordo di un van.

Secondo quanto raccolto dal giornalista di Sportitalia Manuel Parlato, c'è stato un confronto tra il presidente, l'allenatore Rudi Garcia, il capo dello scouting Maurizio Micheli ed il direttore sportivo Mauro Meluso. Presente anche Mario Giuffredi, procuratore di diversi giocatori del Napoli (Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano, Gianluca Gaetano):

"C’è la volontà a continuare con il tecnico francese a cui è stata accordata una fiducia a tempo. Verona, Berlino, Milan tre gare da vincere"

SSC Napoli, il report

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Verona-Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A.

La squadra, integrata da elementi della Primavera, ha svolto una prima fase dedicata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto.

JuanJesus e Gollini hanno svolto parte di seduta in gruppo e parte di allenamento personalizzato.

. Politano ha recuperato dopo lo stato influenzale.

Nel pomeriggio la squadra ha svolto circuito in palestra e successivamente lavoro sul campo. Domani seduta di allenamento mattutina.