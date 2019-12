Sportitalia - Contatto ADL-Mendes per Gattuso: primi sondaggi, ma Rino non si sente traghettatore

Ultime Calcio Napoli - Come si legge sul sito ufficiale di Alfredo Pedullà, ci sarebbe stato un contatto tra il Napoli e Rino Gattuso: "Un sondaggio, per ora, in attesa di capire il resto. Ma un sondaggio che va ovviamente tenuto in considerazione. Gattuso (che ha messo per ora in stand-by proposte cinesi) ovviamente non si sente un traghettatore e non accetterebbe un contratto fino a giugno, ma almeno fino a giugno 2021. Ma attenzione anche alla situazione di Montella a Firenze, malgrado la fiducia ribadita nelle ultime ore da Commisso. Ma ora Montella deve darsi una mossa, a partire dalla prossima gara in casa del Torino, Gattuso resta il candidato in caso di nuovo tracollo. Con il Napoli sullo sfondo e aggrappato ai prossimi riscontri del campo".