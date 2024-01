Sportitalia - Barak-Napoli, altri contatti: affare a prescindere da Traoré

Il Napoli continua a lavorare per Barak, obiettivo anticipato nei giorni scorsi con la possibilità di tornare ancora attuale a patto che si trovi un accordo sulla formula con la Fiorentina.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Accordo che per il momento non c’è, ma il Napoli continuerà a insistere: i rapporti tra le società sono eccellenti, Barak non è intoccabile, la situazione va seguita. E prescinde da altre situazioni in corso, per esempio il concreto interesse per Traoré, una trattativa ormai in stati molto avanzato con il Bournemouth in prestito con diritto di riscatto".