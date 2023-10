Sportitalia - ADL ha chiesto 9 punti a Garcia: tre partite per decidere il futuro

Aurelio De Laurentiis ha valutato la posizione di Rudi Garcia, ma non è stato fin qui davvero vicino a sentenziare l’esonero.

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Considerato che il presidente è umorale, e che può cambiare dalla sera alla mattina se non dall’ora prima all’ora dopo, sarebbe sempre il caso di tenere la situazione sotto controllo. Ma intanto ha chiesto a Garcia di chiarire i rapporti all’interno dello spogliatoio, ci sono troppi riferimenti indispensabili che non lo ritengono adeguato, che contestano i suoi metodi di lavori, ben oltre le reazioni plateali e ingiustificabili (già quelle basterebbero) al momento della sostituzione. De Laurentiis ha chiesto 9 punti nelle prossime tre partite, Verona, Union Berlino, Milan, senza “se” e senza “ma”. Altrimenti, la svolta Napoli si consumerebbe immediatamente, nella speranza che prima i rapporti abbiano ripristinato un minimo di normalità. Una cosa è sicura: Garcia è circondato, quasi predestinato all’addio, ora non può sbagliare una virgola".