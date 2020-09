Ultime notizie calcio Napoli - E' ormai solo da ufficializzare l'annullamento della partita tra lo Sporting Lisbona ed il Napoli in programma per questa sera a causa della positività al Coronavirus di tre calciatori lusitani. Ebbene, a conferma di ciò c'è il fatto che l'emittente satellitare Sky, che avrebbe dovuto trasmettere in pay per view, ha scritto, nel canale dedicato a questa sfida, "Partita annullata".