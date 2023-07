Sportemdiaset - Via al casting post-Giuntoli nel Napoli: idea Massara da settembre, la situazione

"Avanti dunque senza la classifica figura del direttore sportivo, ma con il Presidente De Laurentiis che si avvale nelle scelte, anche se poi la decisione finale spetta sempre a lui, di un gruppo di collaboratori fidato e di esperienza: a cominciare da Giuseppe Pompilio, braccio destro di Giuntoli, che quantomeno resterà a Napoli ancora un anno.

Poi ci sono gli scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, a chiudere il cerchio della nuova area tecnica dei campioni d'Italia Antonio Sinicropi. Per questa sessione di mercato dunque avanti così, da settembre poi spazio alla classica figura del direttore sportivo.

Da questo punto di vista il casting presidenziale, con indagini conoscitive ed esplorative, è già cominciato anche se non è la priorità. Piace e molto il profilo di Ricky Massara, sia per l'esperienza in un grande club, fino a poche settimane fa era l'uomo di fiducia di Paolo Maldini al Milan, sia per il modus operandi fatto di poca visibilità e tanta concretezza e le capacità professionali, tra queste soprattutto l'abilità di andare a scovare talenti giovani e a basso prezzo, proprio come da filosofia del Napoli".