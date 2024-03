"Sport Never Stop", Di Lorenzo protagonista del progetto contro la povertà educativa

Contrastare la povertà educativa e prevenire la criminalità, offrendo a bambini e bambine che vivono nei quartieri più difficili delle grandi città la possibilità di praticare gratuitamente un’attività sportiva durante l’anno e di frequentare laboratori educativi sui valori positivi dello sport, su una corretta alimentazione e stili di vita sani.

Sport Never Stop

Sono questi gli obiettivi principali di «Sport Never Stop», il progetto di Fondazione L’Albero della Vita ETS e Fondazione Conad ETS presentato a Napoli a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, con la testimonianza del procuratore Nicola Gratteri e del sindaco Gaetano Manfredi. Il progetto ha preso il via tra settembre e ottobre 2023 in 8 città (tra cui Napoli) coinvolgendo oltre 250 bambini, con i loro genitori e le loro comunità territoriali.

Ultime notizie. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno in edicola, la presentazione ha visto anche la proiezione del video del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che ha voluto mandare un messaggio per incoraggiare tutti i ragazzi e le ragazze coinvolte nel progetto.