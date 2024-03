Sport e Cardiologia, oggi tre medici della SSC Napoli a Torre del Greco: così si allena il cuore

Anche la SSC Napoli partecipa alle "Giornate Reali della Cardiologia dello Sport - Allenare e studiare il cuore", l'evento che si terrà oggi all’Hotel Sakura di Torre del Greco. Un'iniziativa di cui parla anche il Corriere del Mezzogiorno, che si concentrerà sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa negli atleti, promuovendo la collaborazione tra specialisti.

Il board scientifico è costituito da Antonio Russo, responsabile scientifico e consulente cardiologo della SSC Napoli e da Raffaele Canonico e Gennaro De Luca, rispettivamente responsabile sanitario e medico sociale della SSC Napoli.

Un confronto tra i massimi esperti del settore e i vertici nazionali di importanti società scientifiche come la Sic Sport, l’Ance e la SIT e sarà l’occasione per l’aggiornamento e la condivisione di conoscenze nell’ambito della cardiologia dello sport. La partecipazione degli esperti nazionali e delle figure di spicco nelle diverse sessioni garantirà un dibattito approfondito e stimolante su temi cruciali per la salute degli atleti.