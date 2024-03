Sport - Bunker Napoli: l'area comunicazione blocca interviste anche ai media spagnoli

Napoli - Il portale catalano Sport ha definito il Napoli un vero e proprio bunker riferendosi alla scelta della società di chiudersi al cospetto dell'ambiente esterno non facendo più conferenze stampa pre gara. La testata giornalista ha poi sottolineato il lavoro svolto finora da Calzona il quale è riuscito a dare una svolta nella testa dei giocatori:

"Nella gara d'andata Calzona non aveva i favori del pronostico di fronte ad un Barcellona che, nonostante i problemi, era comunque favorito perché non ha cambiato nulla a poche ore dal calcio d'inizio. Le vittorie con Sassuolo e Juventus hanno trasformato il Napoli. L'area comunicazione del club azzurro ha stoppato qualsiasi dichiarazione da parte dei suoi calciatori sia in Italia che in Spagna. Sentiremo le loro parole solo nelle conferenze ufficiali lunedì".