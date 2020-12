Splendida iniziativa in un piccolo Comune del Molise, coniata la moneta in onore di Diego Armando Maradona [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Enrico Fratangelo, sindaco di Castellino del Biferno, piccolo comune in Molise, ha annunciato un'iniziativa in memoria di Diego Armando Maradona:

"E fu così che nacque la moneta di D10S.... lontano da riflettori e clamori..... in un piccolo paese che credette di inserirlo nel suo Olimpo, proprio il giorno della Vigilia della nascita di Nostro Signore Gesù Cristo nato in una mangiatoia nella piccola Betlemme e non a Gerusalemme. In suo onore e quello di un Regno ed una Nazione che ha riscattato. Forza Argentina Forza Napoli Forza Sud".