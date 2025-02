"Spinazzola e Olivera recuperano per Como?": arriva l'annuncio di Conte | VIDEO

Conferenza Conte Como-Napoli: pronto l’appuntamento a Castel Volturno in vista della trasferta a Como per la 26a giornata di Serie A. Il tecnico presenterà la gara del Sinigaglia, tornerà su Lazio-Napoli e commenterà le ultimissime come l’infortunio di Pasquale Mazzocchi.

Napoli - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Como, gara in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30. Ecco un estratto delle sue parole:

Parole Ausilio? Non parlo di parole di altri dirigenti, a meno che non tocchino il Napoli. Non commento, è una cosa superflua.

Spinazzola e Olivera? Hanno ripreso da due giorni ad allenarsi con il gruppo. Sono arruolabili, se saranno abili vedremo. Faremo delle scelte, se c'è da prendere qualche rischio dovremo farlo perchè non possiamo fare altrimenti".