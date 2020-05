Spiagge e turismo ai tempi del Coronavirus, Repubblica: ecco come funzionerà dal 1 giugno, servirà un certificato per spostarsi in vacanza

Ultime Coronavirus Italia - E' la domanda che si stanno facendo tutti, dopo l'inizio della fase 2 e l'allentamento delle restrizioni nelle regioni con i nuovi contagi quasi pari a zero. "Ma le spiagge? Ma al mare? Come si farà?", è questa la domanda ricorrente a cui l'edizione odierna di Repubblica ha provato a dare una risposta.

Ecco cosa si legge sul quotidiano nazionale riguardo le spiagge e la possibilità di andare al mare e spostarsi per turismo:

"La vera posta in gioco è la torta del turismo italiano al quale nessuna regione può e vuole rinunciare. Perché se le vacanze si faranno, gli italiani devono essere subito in grado di scegliere dove, come e quando farle. Stabilimenti balneari con postazioni da 10 metri quadri, spiagge libere affidate alla gestione dei Comuni così come i parchi con cartellonistica sul distanziamento e controlli serrati, alberghi senza aree comuni e senza buffet. Sarà all’interno di queste linee guida che il Comitato tecnico scientifico ha suggerito al governo che le Regioni decideranno alla svelta come presentarsi ai blocchi di partenza della stagione turistica. Che tutti intendono aprire dall’1 giugno, contando che per quella data vi sia il via libera per gli spostamenti regionali.

Ma intanto si deve partire. Subito. Probabilmente con un altro "fai da te": quello per la ricetta per accogliere i turisti con il minimo rischio e dunque con il massimo di certezza possibile sul loro stato di salute e sui loro contatti: in altre parole test sierologici effettuati una settimana prima dell’inizio della vacanza e contact tracing. Il passaporto sanitario non esiste, i test sierologici non hanno valore diagnostico e, se positivi, sono da confermare con un tampone, ha ribadito due giorni fa una circolare del ministero della Salute ma non sembra esserci altra strada. E le regioni sembrano decise a percorrerla se da Roma non arriveranno certezze immediate anche su questo e sulla app Immuni".