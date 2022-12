Spalletti esempio per l'imprenditoria, l'allenatore azzurro modello del nuovo dg di un noto luxury brand | FOTO

Il luxury brand internazionale Graziella Braccialini (che come holding fattura oltre 180 milioni di euro), venerdì in occasione della cena per gli auguri di Natale ha presentato il nuovo direttore generale Giuseppe Perna.

Questi nel suo discorso di insediamento ha riportato una frase di Luciano Spalletti ("fiducioso in vista della sfida di domani") dicendo che spera di guidare l'azienda così come il tecnico del Napoli fa da anni con le sue squadre.

Se il tecnico toscano fino a ora era un riferimento per molti colleghi (elogiato anche da Sottil dopo la vittoria dell'Udinese 4-0 con la Roma) ora è diventato un modello anche nel mondo dell'imprenditoria.