Spalletti-Milevski, duro faccia a faccia: la litigata dopo Macedonia-Italia | FOTO

Duro faccia a faccia tra Luciano Spalletti e Milevski, commissario tecnico della Macedonia del Nord.

Spalletti e Milevski a confronto

Al fischio finale dell'arbitro, il ct azzurro si è avvicinato per salutare il collega macedone, ma quest'ultimo si è lasciato andare ad un gesto di nervosismo. Milevski ha indicato una zona del campo e nelle sue espressioni facciali sembrava rimproverare Spalletti. Forse il ct macedone si riferiva ad una delle ultime azioni quando gli azzurri, non hanno restituito agli avversari il pallone, che era stato messo sul fondo per permettere l'intervento dei sanitari. Lo riporta l'edizione online del Corriere dello Sport.

