Spalletti e Osimhen premiati al Maradona prima di Napoli-Cremonese: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Gennaio è finito da un po', per molti doveva essere il mese del calo del Napoli di Spalletti. E invece sono arrivate solo conferme, e il vantaggio degli azzurri in classifica è persino aumentato. Ma sono arrivate anche due grosse certificazioni del lavoro svolto in questo mese, e preparato in ritiro in Turchia.

Napoli-Cremonese, premiazione per Spalletti e Osimhen

Perché Spalletti e Victor Osimhen sono stati premiati rispettivamente miglior allenatore di gennaio della Serie A e Player of the Month del mese appena finito. E la premiazione avverrà stasera, con le celebrazioni per Lucio e Victor prima di Napoli-Cremonese al Maradona.

Ma questo sarà solo l’antipasto, il piatto forte dovrà essere una prestazione convincente, accompagnata dai tre punti che rappresentano l’unico modo per avvicinarsi allo scudetto: «Le tredici vittorie non sono mica scontate, vanno conquistate», dice Spalletti. La ricetta è sempre la stessa: una alla volta.