Spalletti da brividi: "Orgogliosissimo della cittadinanza di Napoli! Che gioia vederli felici, Di Lorenzo..." | VIDEO

Luciano Spalletti è stamattina ospite (tra molte polemiche) ad Atreju, il festival della destra italiana organizzato da Fratelli d’Italia, partito di Giorgia Meloni. Spalletti partecipa all’incontro “Impegno, coraggio, sacrificio: l’eccellenza italiana nello sport” con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Gregorio Paltrinieri, Filippo Volandri, l’atleta paralimpica Ambra Sabatini; in collegamento Elisa Di Francisca, con Giorgia Rossi in conduzione. E ha parlato anche del Napoli e della cittadinanza onoraria.

Ultime news calcio - Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti:

"Vado orgogliosissimo della cittadinanza napoletana, perché poi la cosa più importante, oltre alla vittoria, è che a Napoli mi hanno fatto partecipe di una comunità, sono stato partecipe della loro felicità e delle loro emozioni. Perché è stata la mia gioia vedere i napoletani felici e la città esplodere di gioia, com'è successo La felicità non è quella che abita in noi stessi, ma è quella che riesci a determinare nelle persone che ci sono vicini e cui vogliamo bene. Questa è la felicità vera, quella che domina gli altri. Dobbiamo allenarci tutti per diventare più squadra. Anche ieri mi sono allenato pur senza abbigliamento adatto. deve essere una ricerca nostra, non dobbiamo avere tutto sistemato. Si trovano i motivi per fare le cose. Nelle scuole va insegnato il buon senso, bisogna capire che le donne vanno lasciate stare, l’ora del buon senso, di capire è più importante di altre materie. Si va a far scoprire che il primo ragazzo ti lascerà, il secondo ti deluderà ma poi bisogna andare avanti. Se poi vedi solo quelle quattro pareti difficile da accettare, gli va insegnato".

E su un paragone fra gli atleti presenti e i calciatori della nazionale, ha aggiunto:

"Il nostro Paltrinieri è Di Lorenzo, che va su e giù senza sosta per quella fascia a sbattersi di qua e di là! Di Francisca ha il graffio di Barella".