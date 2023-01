Spalletti apre a Totti: "Sarebbe un grande piacere parlare di nuovo con lui"

"Se Totti ha piacere di riparlare con me è lo stesso per me, può essere solo un grande piacere riparlare con Francesco". Queste le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma.

Totti e Spalletti

Dopo le dichiarazioni di Totti di alcuni giorni fa, quando aveva ammesso la sua disponibilità a parlare con Spalletti, adesso è l'allenatore del Napoli ad aprire ad una clamorosa riappacificazione con l'ex capitano della Roma.

Totti e Spalletti non si parlano da anni, da quando Luciano era sulla panchina della Roma l'anno in cui Totti fu di fatto tagliato fuori dal club.