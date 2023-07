Spal, domani test con il Napoli per Di Carlo: tra ex azzurri e giovani accostati, le ultime

Lo stadio sarà tutto esaurito, in arrivo anche dei tifosi della Spal che, con Di Carlo in panchina, vuole ripartire con l’ambizione di risalire dall’inferno della serie C. La Spal terminerà il ritiro martedì proprio come il Napoli che domani incrocerà sul proprio cammino vari napoletani: l’ex dirigente ai tempi di Ferlaino Filippo Fusco, il terzino sinistro Tripaldelli che negli anni scorsi è stato anche accostato al Napoli più volte. La squadra di Ferrara è una formazione ambiziosa, lo dimostra il mix di giovani e giocatori più esperti che sta mettendo in piedi. In mezzo al campo c’è Prati che ha ben figurato con la Nazionale Under 20 vicecampione del mondo, in attacco Antenucci prelevato dopo l’esperienza al Bari.

Le ultime sulla squadra di Di Carlo

SPAL - Sono 28 i calciatori a disposizione di mister Mimmo Di Carlo, nuovo allenatore dei biancazzurri per la stagione 2023/2024, e del suo staff per questo ritiro precampionato che vede la SPAL prepararsi a disputare il Campionato di Serie C sul terreno del Campo Sportivo Comunale di Mezzana con doppie sedute giornaliere. Tanti i calciatori cresciuti nel settore giovanile biancazzurro presenti nel gruppo spallino: 15 giocatori su 28 totali hanno disputato almeno una stagione nel vivaio della SPAL, mentre 9 su 28 hanno giocato l’ultima stagione tra Primavera e Under 18 (selezione capace di vincere due Scudetti consecutivi nelle ultime due stagioni sportive). Sono, invece, solo quattro i calciatori in gruppo che hanno più di 26 anni: Alfonso, Meccariello, La Mantia e Antenucci. Per Mirco Antenucci si tratta di un felice ritorno in biancazzurro dopo le tre stagioni giocate con la maglia della SPAL tra il 2016 e 2019, che lo hanno visto protagonista nella vittoria del Campionato di Serie B e nelle due successive stagioni in Serie A. Il suo bottino complessivo con i biancazzurri è fatto fino ad ora di 109 presenze, 36 reti e 15 assist ed in questa stagione sarà chiamato a svolgere un importante ruolo sia in campo che nello spogliatoio. Venerdì 23 luglio i biancazzurri hanno sostenuto il primo test stagionale in un allenamento congiunto con la Rappresentativa Val di Sole – Trentino terminato 11-0 per la SPAL con le reti messe a segno da Parravicini (tripletta), Orfei e Rabbi (doppiette), Antenucci, D’Orazio, Rao e Saiani.

