Ultime notizie calcio Napoli - Nel corso della sfida di ieri, terminata per 1-1, tra la Spagna e la Polonia è andato di scena un siparietto davvero molto bello tra due centrocampisti del Napoli, vale a dire Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Il primo è entrato in campo al minuto 68 ed ha cercato subito il polacco, che ha ricambiato l'attenzione. I due si sono abbracciati e poi hanno ripreso le rispettive posizioni in mezzo al campo.

Clicca sul video in allegato