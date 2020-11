Spadafora: "Approvati cinque decreti di riforma dello sport, peccato non aver trovato accordo per il decreto uno"

Calcio - Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, sulla sua pagina Facebook ha dato un annuncio importante riguardo il mondo dello sport. "Approvati in Consiglio dei Ministri cinque decreti di riforma dello sport: le tutele per i lavoratori sportivi, il professionismo femminile, l’accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, l’abolizione del vincolo sportivo per i più giovani sostituito da un premio di formazione sono solo alcune delle norme che più mi rendono felice. Peccato non aver trovato un accordo sul “decreto uno”, che metteva ordine nei ruoli e nelle funzioni degli organismi sportivi”.