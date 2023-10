Sospetti su Zaniolo: erano ultras quelli che lo inseguirono dopo Napoli-Roma?

Nicolò Zaniolo è tra i calciatori coinvolti nello scandalo scommesse. Oggi il Corriere della Sera in edicola si chiede se i tanti problemi affrontati dall'ex calciatore della Roma con gli ultras giallorossi non fossero altro che le conseguenze della sua vita fuori dal campo.

In effetti Zaniolo è stato più volte vittima di minacce, insulti, aggressioni, anche ai danni di sua madre. Sui media esce di tutto: dalla relazione complicatissima con la ex compagna Sara Scaperrotta all’audio di un incontro a luci rosse in un parco in piena notte al quartiere Talenti. E ancora: la doppia brutta avventura della madre con la malavita, derubata di un’auto e poi aggredita.

Ultime notizie. E c'è un episodio che desta particolari sospetti. Il Corriere della Sera si riferisce al 30 gennaio 2023, poco prima dell'addio alla Roma e il trasferimento al Galatasaray: poco prima dell’addio, Zaniolo viene inseguito in auto in auto da pseudo tifosi della Roma fino alla sua abitazione a Casal Palocco. "Insulti, minacce di morte, la famiglia terrorizzata. Allora uscì la storia degli ultrà arrabbiati per la sconfitta della Roma a Napoli. Oggi invece non si esclude che lo scenario potesse essere diverso".