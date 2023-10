Sorella Osimhen, il marito svela a CN24: "In custodia da 5 giorni con i nipoti di Victor" | VIDEO

Non c'è pace per Victor Osimhen, ogni qualvolta arriva una pausa per le nazionali. Dopo l'infortunio di Osimhen, vi abbiamo raccontato la clamorosa denuncia che arriva da Osita Okolo, membro dell'entourage che ha rappresentato Victor Osimhen nella trattativa tra Lille e Napoli, che accusa la punta nigeriana di aver fatto arrestare la sorella e i nipoti.

Osimhen, sorella e nipoti arrestati: la testimonianza

E ai microfoni di CalcioNapoli24, Osita Okolo, marito della sorella di Victor Osimhen e quindi il cognato dell'attaccante del Napoli, ha voluto aggiungere nuovi dettagli, mostrandoci un nuovo video della presa in custodia:

"Mia moglie e i miei figli sono ancora in custodia delle forze dell'ordine da cinque giorni. Qual è il loro reato? Tutto ciò che abbiamo chiesto a Victor Osimhen è di restituirmi la commissione che ha riscosso da me".

Ecco il video: