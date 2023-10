"Sono dovuto scendere io negli spogliatoi", Ceci racconta la reazione di De Laurentiis all'intervallo: il retroscena

Stefano Ceci è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Maradona è sempre stato propenso ad aiutare gli altri. Lo dobbiamo ricordare in giornate particolari come quella del suo compleanno. Ricordo che una volta venimmo a fare un evento a Napoli e lui volle devolvere tutto il cachè ad un ente di beneficenza per aiutare chi ne aveva più bisogno”.

Napoli-Milan? De Laurentiis mi ha detto con una battuta “sono dovuto scendere io negli spogliatoi all’intervallo per rialzarla”, io ho risposto dicendo che la prossima volta dovrà farlo anche prima della gara".