Occasioni sprecate, solo il Barcellona peggio del Napoli in Europa: l'incredibile percentuale

Nella giornata di ieri hanno giocato il Napoli di Walter Mazzarri nel match contro il Cagliari e in Spagna il Barcellona di Xavi ospite del Valencia. Gli azzurri sono tornati al successo con una vittoria per 2-1 targata Kvaratskhelia e Osimhen, i blaugrana invece nonostante un dominio si sono dovuti accontentare di un pareggio per 1-1 maturato tra l'altro dopo che i catalani avevano sbloccato il match nella ripresa con il gol di Joao Felix.

Occasioni sprecate, Napoli peggio del Barcellona in Europa

Nell'edizione odierna de Il Mundo Deportivo, noto quotidiano spagnolo, è stato evidenziato un dato che dice tanto sulla stagione disputata finora dagli uomini di Xavi e in questo dato compare anche il Napoli. Il Barcellona è infatti la seconda squadra per occasioni fallite nei top cinque campionati europei, seconda solo ai partenopei. Osimhen e compagni finalizzano in gol solo il 9.96% dei tiri in porta (281) realizzati finora, i blaugrana invece l'11,27%. La squadra più efficace invece è il Bayern Monaco che con 258 tiri in porta ha segnato il 17% dei gol.

Dato sorprendente che conferma le tantissime occasioni create dal Napoli ma la sfortuna e l'imprecisione di non riuscire a finalizzare sempre in gol le chances che vengono create durante la partita dai calciatori azzurri.