Sole 24 Ore - Inchieste plusvalenze in Serie A: proroga per Osimhen, ben diverso il caso della Juventus

Ultime notizie Serie A. Il calcio italiano alle prese con le indagini delle Procure sulle plusvalenze: dopo l'inchiesta che ha coinvolto la Juventus, si sono moltiplicate in tutta Italia le azioni della magistratura, che indagano sul ricorso eccessivo a transazioni e scambi di calciatori, per un totale di 5,3 miliardi di ricavi e 6,2 miliardi di ammortamenti negli ultimi 10 anni.

Il giornalista Marco Bellinazzo ha riassunto su Il Sole 24 Ore la situazione dei vari club di Serie A. Per quanto riguarda il Napoli, si legge: "A Napoli è da tempo a lavoro la Procura per l’affare Osimhen, per il quale peraltro è stata chiesta una proroga di 6 mesi". Poi aggiunge: "C’è da dire che per contestare penalmente la sussistenza di una plusvalenza fittizia, da scambio o meno, è necessario che si verifichi il dolo di due club che consapevolmente attribuiscano un valore più altro al cartellino di uno o più tesserati per ottenere il vantaggio immediato di un surplus nel conto economico".

Negli ultimi tempi anche Roma e Lazio/Salernitana sono state coinvolte dalle indagini della Guardia di Finanza, e prima di loro l'Inter. Le osservazioni del Sole 24 Ore, però, si concentrano più lungamente sul caso Juventus: "La giustizia sportiva nel caso della Juve ha punito invece “a monte” l’esistenza di un sistema fraudolento (desunto da intercettazioni e altri atti confessori provenienti dall’inchiesta Prisma) votato alla creazione di plusvalenze, ritenendolo di per sè sufficiente a infliggere i 15 punti di penalizzazione. Impostazione su cui è atteso per il prossimo 19 aprile il giudizio definitivo in chiave disciplinare da parte del Collegio di garanzia presso il Coni".