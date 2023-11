La Slovacchia vince contro l'Islanda, nell'ultima gara di qualificazione all'Europeo del 2024. Finisce 4-2, ma con non poche difficoltà per i padroni di casa, passati in svantaggio dopo 17 minuti con Oskarsson. Kucka prima e Duda dopo, poi una doppietta di Haraslin ribaltano il match, prima del gol finale di Gudjohnsen.

Lobotka in campo con la Slovacchia

Stanislav Lobotka è rimasto in campo per tutto il match.

