SKY - Vertice societario, posizione di Garcia in forte dubbio: Conte e Tudor i possibili sostituti

Ultimissime notizie. Secondo quanto riferito dal portale di SKY la posizione dell'allenatore Rudi Garcia è al vaglio del presidente De Laurentiis. Dopo la sconfitta con la Fiorentina non sono piaciuti alcuni aspetti della gestione del tecnico francese

Una riflessione che il presidente ha esternato all'allenatore durante il vertice che si è tenuto in un albergo di Napoli, il giorno dopo il ko con la squadra di Italiano a cui hanno partecipato del direttore sportivo Meluso e il responsabile dell'area scouting Micheli.

Mai come in questo momento la posizione di Garcia è in forte dubbio.