Sky - Ultimissime Napoli-Juventus, Allegri lascia Chiesa in panchina! Sorpresa al suo posto

Napoli Calcio - Mossa a sorpresa di Massimiliano Allegri per Napoli-Juventus. Lo riferisce SkySport.

Napoli-Juventus, Allegri cambia in extremis

Secondo quanto annuncia l’emittente televisiva, il tecnico bianconero è infatti orientato a lasciare in panchina Federico Chiesa per il fischio d’inizio. Al posto dell'azzurro, come esterno destro nel 3-5-2, dovrebbe agire McKennie per coprirsi ulteriormente. In difesa confermato il rientro di Danilo che comporrà il reparto arretrato con Danilo e Alex Sandro. In attacco Di Maria affiancherà Milik.