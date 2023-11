Notizie Calcio Napoli - Definito e ufficializzato il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, si sta completando in queste ore anche il suo staff.

Staff Mazzarri, novità Frustalupi e 3 nomi certi

Come riporta SkySport, ci sarà probabilmente anche il ritorno di Nicolò Frustalupi, lo scorso anno alla prima vera azzurra. Claudio Bellucci sarà il suo vice, così come a Cagliari, mentre Giuseppe Pondrelli dovrebbe essere il preparatore atletico, nonché lo stesso di 1’ anni fa. Nello staff, come noto, ci sarà anche Salvatore Aronica.